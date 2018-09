Stoeltjesdans bij directeurs 05 september 2018

02u37 0

De scholengemeenschap Sint-Paulus kondigt een reeks wijzigingen aan. Philip Demuynck verlaat het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om in de loop van dit schooljaar algemeen directeur te worden van het Heilig-Hartcollege in Waregem. Hij volgt er Jean-Marie Noreillie op, die coördinerend directeur wordt van de scholengemeenschap. Wim Dufourmont volgt in het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut administratief directeur Elly De Vuyst op.





Hij behoudt ook de bevoegdheden die hij had als technisch directeur. Gewezen leerkracht economie Jens Vannieuwenhuyse volgt Dufourmont op als adjunct-directeur van Hemelvaart, met ook de bevoegdheden van financieel en administratief directeur. Joachim Archie, gewezen adjunct-directeur van Hemelvaart, versterkt het directieteam van het VTI. Hemelvaart zoekt nog iemand om de taken van Archie over te nemen. De nieuwe directiestructuur laat de scholengemeenschap toe om de hervorming van het secundair onderwijs vanaf 1 september 2019 voor te bereiden en de verschillende scholen onder de koepel van Sint-Paulus nog nauwer te laten samenwerken.





(LPS)