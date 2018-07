Stijn voor vierde keer beste ligfietser ter wereld 19 juli 2018

Stijn Van De Maele uit Waregem is afgelopen weekend opnieuw wereldkampioen ligfietsen geworden. Opnieuw, want ook vorig jaar en in 2012 en 2013 stak hij al de wereldtitel op zak. Stijn haalde het dit keer in Engeland, in het dorp Deal in Kent. "Wat het extra leuk maakt, is dat hij zijn eerste titel in 2012 daar ook binnenreef", zegt papa Jackie. "Het was enorm spannend, een vijftal deelnemers was aan elkaar gewaagd. Stijn en een Duitser, Marvin Tunnat, waren net iets beter. Het was heel nipt, maar Stijn won dankzij zijn sprintcapaciteit. We hebben nog altijd een schorre stem van het supporteren." (JME)