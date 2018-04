Stationsstraat verwelkomt acht nieuwe winkels 18 april 2018

Opvallend aan die zaak is een testparcours van 1.000 m² achteraan de winkel. Het zou om het grootste testparcours voor elektrische fietsen in Vlaanderen gaan. "Het parcours heeft zelfs een bergje", zegt medezaakvoerder Nicolas Cool. "Je moet eerst een e-bike testen, vooraleer je beslist welk type je aankoopt. Het is naast Blankenberge, Torhout en Tielt onze vierde vestiging. We kiezen voor Waregem op advies van Luc Van Den Daele van gewezen fietsenzaak Luc-Sport. Hij wees er ons op dat Waregem geen grote fietsenzaak meer had. Onze komst brengt daar verandering in", aldus Cool.





In de zaak kan je e-bikes kopen van Koga, Cube, Stromer, Gezelle en Raleigh. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Een leuk weetje: de Waregemse Delphine Feyers, drie jaar geleden wereldkampioen cyclocross bij de amateurs, werkt er als technieker.





Ook nieuw zijn modezaak Bottinne, interieurwinkel Malas Design, schoenenzaak Levine, de vernieuwde modezaak Purly en Colinex Interior Concepts, gespecialiseerd in decoratiewerken. Verder opent midden augustus damesschoenenzaak Pardeux in de Stationsstraat, terwijl keukens Dekeyzer tegen eind 2018 een showroom krijgt waar vroeger fitnessclub Oxygen was.





