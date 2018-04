Starterspremie is succes 20 april 2018

Waregem Het stadsbestuur steunt sinds maart vorig jaar startende ondernemingen in Waregem met een premie van maximum 3.000 euro.

Het gaat concreet over tot 1.000 euro voor promotie, tot 1.000 euro tegen leegstand en tot 1.000 euro voor buurtwinkels. Na een jaar blijkt dat al twaalf nieuwkomers premies kregen. Die nieuwkomers zijn dameskledij Cachet 2.0 en Elle S, café Den Arrivée, lunchbar Mellon, restaurants Big Buddha en Pizz'arti, LED-verlichting Palyna, Traiteur Savoureux, Engelse lessen Kids & us, fietshandel en tuinmachines Gunters, Smetties Fietsateljee en belegde broodjes 't Karakter. Ze kregen samen premies voor een waarde van 16.379 euro. "Er lopen momenteel nog twee aanvragen", zegt schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V). "We weigerden ook al drie aanvragen omdat die niet aan de voorwaarden voldeden. Er was het voorbije jaar een startbudget van 30.000 euro voorzien. We verlengen ons initiatief voor startende ondernemers omdat ze ambitie en tewerkstelling naar Waregem brengen en het sociaal weefsel in onze stad versterken." (LPS)