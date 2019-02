Stakers blokkeren toegangen tot bedrijvenparken Peter Lanssens

13 februari 2019

Vakbondsleden zetten sinds vanmorgen de Industrielaan naar bedrijvenpark Vijverdam in Waregem af, ter hoogte van de doorgang onder de autosnelweg E17. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs mogen niet door. Werknemers van bedrijven zoals vorkheftruckgigant Thermote & Vanhalst en ventilatiespecialist Renson parkeren vlakbij of komen in de mate van het mogelijke met de fiets naar het werk. Ook op andere plaatsen in onze regio, zoals in de Nijverheidslaan op het industrieterrein in Avelgem, zijn er stakersposten.