Stadscentrum krijgt 12 vaste camera's 02 maart 2018

Het centrum van Waregem krijgt twaalf vaste bewakingscamera's. Dat zal pas later dit jaar of uiterlijk begin 2019 zijn omdat er eerst nog werk gemaakt wordt van een glasvezelnetwerk, om de beste beelden te hebben.





De stad maakt een budget van 100.000 euro vrij. De stad huurt al camera's voor evenementen zoals de Waregem Koerse Feesten en de Cyclocross Masters, maar het komt goedkoper uit om ze aan te schaffen en permanent op te hangen. "Er komen er onder meer op de Markt, in het park Casier, in de Stations- en Holstraat en in de Zuiderlaan ter hoogte van de Gaverbeekhippodroom en aan de rotonde met de Verbindingsweg nabij het Regenboogstadion", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).





"De beelden worden niet live bekeken, maar kunnen wel opgevraagd worden door de politie. Het nieuwe stadsdeel Zuidboulevard krijgt geen vaste camerabewaking. Al kan een uitbreiding altijd, indien dat nodig zou zijn", aldus Vanryckeghem.





Er zo krijgt er toch stilaan een cameraschild vorm in Waregem. Met ook acht camera's met nummerplaatherkenning op het op- en afrittencomplex van de N382 met de E17, die deze maand in werking treden. En met vanaf deze maand ook trajectcontroles in de Desselgemseweg, op een strook tussen de Tapuitstraat en de Expresweg (N382), en de Wortegemseweg, op een strook tussen de Nachtegaallaan en de grens met Wortegem. (LPS)