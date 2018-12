Stadionverbod? Blijf vér weg uit buurt van voetbaltempel Overtreders riskeren aanhouding en GAS-boete van 250 euro Peter Lanssens

13 december 2018

07u59 0 Waregem De politie en het CD&V-stadsbestuur verstrengen het reglement voor voetbalfans met een stadionverbod, zo meldt Het Nieuwsblad. Overtreders riskeren een aanhouding en een fikse GAS-boete.

Vijf uur voor en vijf uur na een thuiswedstrijd van SV Zulte Waregem mogen mensen met een stadionverbod niet in de buurt van het Regenboogstadion komen. Er is een nieuwe perimeter, die veel ruimer is dan de ring rond Waregem (R35). De perimeter wordt onder meer afgebakend door het op- en afrittencomplex van de Expresweg (N382) met de E17, de Karmel, het Lourdesziekenhuis en het Gaverke. Wie toch binnen die perimeter komt, kan bestuurlijk aangehouden worden en riskeert een GAS-boete van 250 euro. De Essevee-supportersfederatie vindt de nieuwe aanpak te verregaand en betreurt dat er vooraf geen overleg was. De politie ziet het eerder preventief. Er is nu meer slagkracht om bij incidenten gerichter op te treden. De politie benadrukt dat het geen heksenjacht wordt. Dat betwijfelt de supportersfederatie. De federatie zal laten bekijken of het nieuwe reglement juridisch klopt en vraagt een overleg met het bestuur van Zulte Waregem. Tot slot: het reglement geldt op àlle thuismatchen, met naast competitiematchen dus ook beker- en oefenwedstrijden en eventueel Europese matchen.