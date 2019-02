Stad test diervriendelijk vuurwerk Peter Lanssens

01 februari 2019

15u29 4 Waregem De stad Waregem test diervriendelijk vuurwerk omdat er bijvoorbeeld na het vuurwerk boven de stadionvijvers op de Waregem Koerse Feesten klachten zijn over weggelopen honden en paarden. De primeur is voor het evenement Lichtjes aan de Leie in het najaar in Sint-Eloois-Vijve. Nadien volgt een evaluatie.

“We willen dat het de moeite blijft om naar vuurwerk te kijken en dat mensen nadien niet ontgoocheld zijn”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Maar we denken ook aan de dieren, vandaar deze test.” Diervriendelijk vuurwerk gaat minder hoog, tot zo’n 30 meter. Je kan het verlies aan effecten compenseren met andere animaties zoals vuur, rook, lasers en muziek. Mogelijk kiest de stad er voor om enkel in de deelgemeenten diervriendelijk vuurwerk in te zetten, waar het door dichte bewoning sowieso al vaak minder hoog afgeschoten wordt.

Geen totaal verbod

Het stadsbestuur neemt de nieuwe nog te omlijnen aanpak mee in een offerte. De stad zoekt een vuurwerkbedrijf om de komende drie tot vier jaar mee samen te werken. Waregem gaat minder ver dan Avelgem, waar nu is beslist om vuurwerk te verbieden, zowel op openbaar als op privaat domein.