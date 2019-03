Stad pompt 55.000 euro in speelpleinen, Oostpoort krijgt minipitch Peter Lanssens

11 maart 2019

12u36 0 Waregem De stad Waregem investeert 55.000 euro in speelpleinen in 2019. Van dat bedrag gaat 20.000 euro naar de wijk Oostpoort in Sint-Eloois-Vijve. Waar een strook voor panna voetbal vervangen wordt door een minipitch, voor straatvoetbal.

En waar er nog verder te verfijnen plannen zijn voor speeltuigen voor kinderen, want Oostpoort is een wijk met veel jonge gezinnen. Er is volgens het stadsbestuur voldoende plaats, ondanks de nakende bouw van zes duowoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander. Bewoners van de wijken Oostpoort en Kromme Waters, er ging al een petitie rond, willen dat er genoeg ruimte blijft voor groen en om te spelen. Ook voorzien in 2019: twee minivoetbaldoelen van telkens 7.500 euro voor Driebek in het Villapark en voor de Mercatorlaan in Waregem, een familieschommel van 10.000 euro voor het speelplein in de Baneik in Desselgem en twee voetbaldoelen en een klimmuur van 10.000 euro, voor de stedelijke basisschool in Beveren-Leie.