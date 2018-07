Stad opent jacht op foutparkeerders PARKEERWACHTERS MOGEN NU OOK GAS-BOETES UITSCHRIJVEN PETER LANSSENS

05 juli 2018

02u38 0 Waregem De parkeerwachters die in Waregem actief zijn, schrijven vanaf vandaag ook GAS-boetes voor foutparkeerders uit. Die riskeren een GAS-boete van 55 of 110 euro.

De parkeerwachters schrijven niet meer enkel retributies van 20 of 25 euro (shop & go) uit voor wie parkeert zonder betalen of langer parkeert dan de maximum toegelaten duurtijd. Vanaf vandaag schrijven ze ook GAS-boetes uit om de pakkans van foutparkeerders te vergroten en de politie te ontlasten. "Het gaat over hinderlijk foutparkeren in zones waar er betalend parkeren is", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). Er werd de voorbije weken met succes proefgedraaid om de software van Tradelec gewoon te worden.





Tot 110 euro

Vanaf nu is het dus menens. Met een boete van 55 euro worden overtredingen bestraft zoals te dicht bij een bushalte staan, parkeren waar verbodsborden staan of parkeren langs een gele onderbroken lijn. Met een boete van 110 euro worden zwaardere inbreuken bestraft zoals parkeren op een trottoir, fietspad of zebrapad of parkeren zonder vereiste kaart op een plaats voor personen met een beperking. De nieuwe aanpak loopt in samenspraak met de politiezone Mira, terwijl de opvolging en het verwerken van de vaststellingen door het GAS-team van de stad Kortrijk gebeurt. Kortrijk werkt al sinds begin 2015 met door parkeerwachters uitgeschreven GAS-boetes en heeft dus de nodige expertise.





Het betalend parkeerbeleid in Waregem is er sinds oktober 2016. De cijfers voor 2017 zijn nu bekend. Zo bracht het parkeren op straat vorig jaar 995.020 euro op. Er werden welgeteld 685.116 parkeertickets uit de automaten gehaald in 2017, terwijl de parkeerapp Intouch 23.476 keer gebruikt werd. "Er was een gemiddelde betalingsbereidheid van 88,79 procent, met in het laatste kwartaal van 2017 zelfs ruim 90 procent, wat een succes is", zegt schepen Chanterie.





"Die tendens, met minder naheffingen, zet zich door. In mei 2018 zitten we al aan een betalingsbereidheid van 91,05 procent." Opvallend: de ondergrondse parkeerhavens Zuiderpromenade en Pand zijn samen (nog) niet winstgevend. Er waren in totaal 416.247 uitritten in 2017, goed voor 143.525,70 euro aan inkomsten. Toch is er een verlies van 312.136,75 euro voor 2017, zo meldt sp.a-gemeenteraadslid Mario Verhellen. Het verlies is niet onverwacht. Zo nemen de afschrijvingen voor de recent geopende parkeerhaven Zuiderpromenade met 259.272,93 euro voor 2017 een serieuze hap uit het budget. Er zijn verder de lage tarieven, met het eerste uur gratis, om er voor te zorgen dat mensen naar Waregem komen. De stad is niet van plan om de parkeerprijzen te verhogen.