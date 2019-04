Stad lanceert nieuwe gids met 164 horecazaken Peter Lanssens

11 april 2019

11u40 0 Waregem Het stadsbestuur heeft de vijfde editie van de Horecagids gelanceerd, met een oplijsting van liefst 164 horecazaken, op 80 pagina’s. De eet- en drinkgelegenheden staan alfabetisch opgelijst, wat handig is. Naast de adresgegevens vind je ook vaak een foto en uitleg over het aanbod. “Wie een liefhebber is van uitgebreid tafelen en verfijnd eten, zit goed in Waregem”, zeggen schepenen Pietro Iacopucci en Kristof Chanterie en burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Ook in de gids: een overzicht van logeeradresjes, parkings en taxibedrijven. Er staat verder uitleg over de stadswandeling ‘Lekker Waregem’ in, om de stad origineel te verkennen en de smaakpapillen extra te prikkelen. En wie de rijke geschiedenis van de stad wil leren kennen, kan het bezoekerscentrum Hippo.War in de Gaverbeekhippodroom en de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field bezoeken. Tot slot voor wie een feestje plant: in de gids staat een overzicht van de Waregemse ontmoetingscentra. De nieuwe gids verkrijgen kan in de stadswinkel in winkelgalerij Het Pand. Je kan de vijfde Horecagids ook online doorbladeren op www.waregem.be/horeca.