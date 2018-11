Sporten tegen zelfdoding 15 november 2018

Boost! Health Center in de Kievitstraat in Waregem biedt nu zaterdag 17 november een uurtje sporten onder begeleiding aan, gevolgd door gezonde hapjes en drankjes met uitleg van een diëtiste. De opbrengst gaat via de benefietactie Music for Life naar 'Tout Bien - Okidoki'. Die vzw legt de focus op het terugdringen van het aantal zelfdodingen bij jongeren, door jongeren een warm nest aan te bieden. De actie van komende zaterdag loopt van 8 tot 16 uur. Er kunnen zich per uur vier personen inschrijven. Deelnemen kost 20 euro per persoon, alles inbegrepen. Info staat op www.boosthealthcenter.be. (LPS)