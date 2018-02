Spinnen tegen borstkanker 27 februari 2018

02u59 0

Spinningclub Bike-Fun in het Jeugdcentrum in de Zuiderlaan in Waregem spint op vrijdag 2 maart voor het Smart Fonds van Think-Pink. Die organisatie steunt onderzoek naar nieuwe methodes om borstkanker te screenen en te behandelen, waarbij ook een optimale nazorg belangrijk is. Er zijn komende vrijdag sessies om 19 en 20 uur in Bike-Fun. Een 'ambiance les' van een uur, telkens met twee lesgevers, kost 10 euro per persoon, een gratis drankje achteraf inbegrepen. Er worden meer dan 100 sporters verwacht. Reserveren doe je door 10 euro over te schrijven op rekeningnummer BE68 7555 5697 2134, met vermelding van uur en naam. (LPS)