Speelpleinwerking Het Pad zoekt extra animatoren Peter Lanssens

08 april 2019

07u55 8 Waregem Het Pad zoekt enkele extra animatoren. De speelpleinwerking ontvangt 250 kinderen per dag tijdens de zomervakantie, in en rond het Jeugdcentrum in Waregem.

Per jaar zijn er zo’n 500 kinderen ingeschreven, van kleuters tot lagere scholieren en tieners. “Er zijn, volgens de leeftijdsgroep, tal van activiteiten zoals zwemmen op woensdag en een uitstap op vrijdag”, zegt hoofverantwoordelijke Kobe Dumoulin. Wie animator wil worden: motivatie en enthousiasme zijn vooral belangrijk. Elke woensdagavond is er dan een leidingsavond, waar opleidingen en het delen van ervaringen centraal staan. “Het is belangrijk om voldoende animatoren te hebben”, vervolgt Kobe. “Er is veel te doen tijdens de drukke zomermaanden, terwijl sommige animatoren voor hun herexamens moeten studeren. We hebben dringend bijkomende mensen nodig.” Speelpleinwerking Het Pad loopt komende zomer van 1 tot 19 juli en van 5 tot 23 augustus. De opbouw en afbraak is voorzien tijdens de periodes 24 tot 30 juni en 24 tot 29 augustus. De animatoren krijgen een dagvergoeding voor elke gewerkte dag. Info: tel. 0499/81.83.80 of www.speelpleinwerkinghetpad.com.