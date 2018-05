Speelpleinen vanaf zomer rookvrij 01 juni 2018

02u31 0

De werkgroep 'Waregem wordt Gezonder' koppelt een pilootproject van Kom op tegen Kanker aan het rookvrij maken van speelpleinen.





"We plaatsen tegen het zomerverlof bordjes om bezoekers duidelijk te maken dat ze niet mogen roken op speelpleinen", zegt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V). "De bordjes komen van Kom op tegen Kanker. Of we rookvrije speelpleinen kunnen afdwingen door rokers bijvoorbeeld met GAS-boetes te bestraffen? Daar hebben we het politiek nog niet over gehad", aldus de schepen.





(LPS)