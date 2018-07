Sp.a-raadslid vraagt actie tegen luide chauffeurs op markt 05 juli 2018

02u38 0

Gemeenteraadslid Mario Verhellen (sp.a) is de straatracers op de Grote Markt beu. "Ze scheuren door de bochten en draaien veel te luide muziek in hun bolides, wat de mensen op de terrassen van de horecazaken niet bevalt. Rondjes rijden om op te vallen brengt de verkeersveiligheid in gevaar. Er zijn er die tot tien keer op rij langs de terrassen rijden. De Markt is géén rotonde met de dekenale kerk als middelpunt", aldus Verhellen.





"De politie is op de hoogte en controleert regelmatig op de Markt", stelt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "Ik doe ook regelmatig een terrasje op de Markt. De horecabazen zeggen me dat het door de bochten scheuren en opvallen nog altijd eerder uitzondering dan regel is", aldus Kristof Chanterie in de gemeenteraad. (LPS)