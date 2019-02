Sp.a neemt nieuwe start met ander bestuur Peter Lanssens

20 februari 2019

07u24 0 Waregem De sp.a-afdeling van Waregem neemt een nieuwe start met een (deels) ander bestuur. “Het was tijd om te herbronnen na de gemeenteraadsverkiezingen (de oppositiepartij viel van twee zetels naar één zetel terug, red.). We vonden ondanks het mindere resultaat kameraden die zich willen inzetten om de Waregemnaar een alternatief te bieden”, zegt gemeenteraadslid Tom Demunter.

Frederic Mortier is de nieuwe voorzitter. Hij wil sp.a verbreden en vernieuwen. Monia Arroudi neemt de taak van ondervoorzitter op haar. Erik Vrancken blijft de financiën en het secretariaat beheren. Bestuursleden zijn Dominique Vandenbroucke, Humphrey Timmerman, Tom Demunter, Daphné Rollez, Veerle Demunter en de nieuwe jongerenvoorzitter Arne Verbauwhede. “Het worden geen makkelijke zes jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maar we geven niet af en zullen Waregemnaren overtuigen van het sociaal alternatief dat sp.a wil brengen”, besluit Tom Demunter. Het nieuwe bestuur werd op de nieuwjaarsreceptie van sp.a, in vrijzinnig centrum Poincaré, voorgesteld. Dat gebeurde in aanwezigheid van enkele sp.a’ers van buiten Waregem: nationaal voorzitter John Crombez uit Oostende, Vlaams lijsttrekster Annick Lambrecht uit Brugge en Melissa Depraetere (tweede plaats op lijst Kamer) en Ershad Yaftali (dertiende opvolgersplaats Vlaams parlement) uit Harelbeke. Zij kwamen hun kandidatuur voor de komende verkiezingen op 26 mei toelichten. Tot slot: Mario Verhellen, gemeenteraadslid van 1996 tot 2018 in Waregem, werd op de receptie in de bloemetjes gezet, als dank voor zijn jarenlange inzet.