Sp.a heeft nieuwe voorzitter 29 maart 2018

Jan Bouquet (39) is de nieuwe voorzitter van sp.a. Hij volgt Wim Maertens (46) op, die na ruim drie jaar afscheid neemt. Wim heeft een ernstige ziekte en ondergaat binnenkort een zeer zware operatie in Nederland. Opvolger Jan Bouquet woont met zijn vrouw in het stadscentrum, werkt bij Liften Coopman Orona in Waregem en studeert contrabas in de muziekacademie in Waregem. Hij wil alles op alles zetten om sp.a een mooi resultaat te laten behalen op de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar en kan ook op een vernieuwd bestuur rekenen. Sp.a in Waregem staat voor gemeenteraadsleden Mario Verhellen en Tom Demunter, OCMW-raadslid Sophie Deryckere, secretaris en penningmeester Erik Vrancken en bestuursleden Nadine Decavele en Fay Rousekhetta. (LPS)