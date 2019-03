Sophie betovert prins Laurent met LEGO: “U bent uniek. Een tweede vrouw zoals u bestaat niet” Therapeutische kracht van beroemde bouwblokken overtuigt prins Peter Lanssens

31 maart 2019

08u40 7 Waregem Sophie Deprez (41) uit Tiegem, boegbeeld van de LEGO-expo Rock That Block, betoverde gisternamiddag prins Laurent. Door de prins te overtuigen van de therapeutische kracht van de beroemde bouwblokken. “U bent een unieke vrouw. U speelt een belangrijke sociale rol”, vertelde prins Laurent (55). Zijn zoon Nicolas (13), fan van LEGO, keek zich ondertussen de ogen uit op de expo.

Ze is een buitenbeentje, Sophie Deprez. Ze heeft LEGO nodig om te ontspannen omdat ze als hoogsensitieve vrouw alle mogelijke prikkels meteen opneemt. Ze legde op Rock That Block in OC Nieuwenhove bij Waregem aan prins Laurent uit dat LEGO ook helpt om bijvoorbeeld mensen met autisme of ADHD tot rust te brengen. Ze vertelde verder honderduit over haar Toverblokjes: een initiatief om LEGO-setjes aan zieke kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie te schenken. “Met LEGO spelen is een soort afleiding, het laat je toe om even al je zorgen te vergeten”, vertelde Sophie. “En zieke kinderen die met LEGO spelen, leren zo zelfs hun pijn te kanaliseren. We leven in een wereld waar kinderen ‘overstressed’ zijn. Ze worden, door het onrealistische perfecte leven dat op sociale media wordt gepredikt, veel te snel volwassen. Ze hebben vijf hobby’s, spelen meer computerspelletjes dan hen lief is, moeten altijd mooie kleren dragen enzovoort. Laat een kind toch een kind zijn. En speel als ouders samen met je kind(eren) met LEGO. Het versterkt de band. Je zoekt samen de juiste blokjes en werkt aan een plan om het bouwen tot een goed einde te brengen. Het is niet alleen maar spelen, het is veel meer dan dat.”

Zwaar onder de indruk

Prins Laurent, die uitgebreid de tijd nam om naar Sophie te luisteren, was zwaar onder de indruk. “U bent uniek. Een tweede vrouw zoals u bestaat niet. Ik ben hier voor jou en om uw initiatief te steunen (Sophie schreef een brief naar de prins waarin ze Toverblokjes voorstelde, red.). U zegt dat u een ‘outcast’ bent (Sophie werd als kind gepest, red.). Wel, dan zijn we met twee. Uw project mag veel meer weerklank krijgen wat mij betreft, internationaal zelfs. Er is nog altijd veel goeie wil in de wereld, maar er zijn ook meer en meer problemen in de wereld. Mensen moeten geholpen worden. U speelt hierin een belangrijke sociale rol. Als u nog eens naar een ziekenhuis gaat met LEGO-setjes, laat het mij zeker weten. Ik beloof u dat ik mee zal gaan, als steun”, aldus de prins.

Superman

Sophie Deprez was aangenaam verrast door de openheid van Laurent. “De prins was heel sociaal, eerlijk en ‘down to earth’. Duidelijk een papa met een goeie geest voor opvoeding, die zich over de toekomst van onze jeugd bekommert”, vertelde ze tevreden. Nicolas, zoon van prins Laurent, amuseerde zich kostelijk op de expo. Hij had een voorkeur voor minifiguurtjes. Nicolas nam na lang twijfelen een donkerblauwe Superman en Jor-El, de biologisch vader van Superman, mee. Nicolas kreeg ook de drie mascottes van Rock That Block – Rob, Tim en Bea – mee naar huis. Zijn papa betaalde er 11 euro voor. “Als Nicolas aan een LEGO-setje begint, laat hij het niet meer los”, glimlachte Laurent. Tot slot: Sophie Deprez maakte van de prinselijke aanwezigheid ook gebruik om haar zoektocht naar een clubhuis, om er samen LEGO te spelen, in de kijker te zetten. “We gaan haar vraag zeker bespreken”, vertelde CD&V-schepen en Nieuwenhovenaar Philip Himpe. Wie Rock That Block nog wil bezoeken: dat kan vandaag zondag nog van 10 tot 17 uur in het OC in de Kerkhofstraat. De inkom is 3 euro. Kinderen jonger dan 5 jaar mogen gratis binnen. Info: www.facebook.com/RockThatBlock en www.rockthatblock.be.