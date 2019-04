Somival zoekt vrijwilligers voor zwemuurtje Peter Lanssens

09 april 2019

14u54 0 Waregem De vereniging sport en ontspanning voor mindervaliden (Somival) wordt met een tekort een begeleiders geconfronteerd, tijdens het recreatief wekelijks zwemuurtje op zaterdag van 9 tot 10 uur in zwembad De Treffer in Waregem.

Er nemen telkens zo’n honderd leden deel aan het zwemuurtje. Er wordt nu een meldingssysteem ingevoerd om een beter zicht op de bezetting te krijgen. Zodat het zwemuurtje in de meest optimale en veilige omstandigheden kan verlopen. Wie interesse heeft om zelf als vrijwilliger aan te sluiten bij het begeleidingswerk, is op zaterdag 4 mei welkom om te ondervinden hoe de recreatieve activiteit verloopt en wat er allemaal bij komt kijken. Afspraak is om 8.45 uur aan de balie in de inkomhal van zwembad De Treffer. Wie meteen info wenst, kan nu al bij Kevin Vanhoutte terecht: tel. 0478/28.03.04 of recreatiefzwemmen@somival.be.