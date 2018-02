Somival zet sportlaureaten in de kijker 07 februari 2018

De vzw Sport en ontspanning voor mindervaliden zette enkele leden in de bloemetjes tijdens de hulde van de stedelijke sportraad voor de meest verdienstelijke sporters van 2017. Nicole Van Respaille (derde van links) is laureate recreatieve sporten. Franky De Dapper (centraal), voorgedragen door de Joggingclub, kreeg de Dries Seghersprijs. Deze onderscheiding wordt toegekend aan een nog actief lid die binnen zijn vereniging als voorbeeld van fair play en clubliefde kan beschouwd worden. Rebecca Streulens (derde van rechts) werd genomineerd in de G-sport (sport voor mensen met een beperking).





(LPS)