Sofinal nog lang geen woonwijk 05 april 2018

Het dossier om ex-textielbedrijf Sofinal in de Fabrieksstraat te laten slopen en zo plaats vrij te maken voor de bouw van een nieuwe wijk met huizen en diensten zoals een kinderopvang en buurtwinkel, zit muurvast. En dat terwijl het al bijna 15 jaar geleden is dat het hof van beroep in Gent het faillissement van Sofinal bevestigde. De intercommunale Leiedal uit Kortrijk zou de beste papieren hebben om het terrein te kopen, maar andere kandidaat-kopers zijn het daar niet mee eens. De curatoren laten de rechtbank beslissen naar wie de gronden nu precies gaan. Maar die procedure kan nog lang duren. De site ziet er ondertussen als een stort uit. Zo liggen er veel blikjes. Enkele jaren geleden zaten er ook krakers. De stad Waregem zal nu aan de curatoren vragen om het terrein op te ruimen. (LPS)