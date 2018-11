Sluipverkeer Bieststraat neemt af 16 november 2018

02u28 0

Het sluipverkeer in de Bieststraat neemt af. Automobilisten nemen die weg om het kruispunt van de Lebbestraat met de Expresweg (N382) te vermijden en zo sneller richting autosnelweg E17 te rijden. In april reden 1.944 voertuigen richting Interim Car - Autofoon, terwijl er dat in september nog 1.487 waren. Richting Schotte Drankcenter daalde het aantal voertuigen van 1.233 in april naar 1.041 in september. Wellicht heeft dat te maken met het omvormen van de rotonde van de Expresweg met de Biest- en Vredestraat tot een lichtengeregeld kruispunt, waardoor de doorstroming op de N382 iets beter is. Nieuw is dat er in de Bieststraat nu een voorsorteerstrook is voor links afslaand verkeer richting Sint-Eloois-Vijve. Hierdoor komt vanop de N382 inrijdend verkeer in de Bieststraat dichter bij de Kuipersstraat. Wat chauffeurs, die uit de Kuipersstraat komen, verrast. Er is nu op de gemeenteraad beslist om de voorrang van rechts vanuit de Kuipersstraat te schrappen en van de Bieststraat een voorrangsweg te maken. De maatregel wordt binnenkort van kracht. (LPS)