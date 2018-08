Slechtziende Evie schrijft boek DEEL OPBRENGST NAAR BRAILLELIGA EN LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK JOYCE MESDAG EN

03 augustus 2018

02u42 0 Waregem Evie Cnockaert (49) uit Waregem heeft met het boek 'Buiten boord' haar allereerste roman beet. Evident was het niet, want Evie heeft een zware visuele beperking. "Een deel van de opbrengst gaat naar de Brailleliga en naar de Luisterpuntbibliotheek, omdat ze me al zoveel hebben geholpen."

Evie is geboren met glaucoom, een oogaandoening die steeds erger wordt. Op latere leeftijd kwam daar ook nog cataract bij. Doorheen de jaren ging ze geregeld onder het mes, om de gevolgen van die aandoeningen te beperken, maar haar zicht werd nooit perfect. "Met mijn goeie oog zie ik een tiende van wat anderen kunnen zien, met mijn slecht oog nog maar één twintigste", zegt Evie. "Het zorgt ervoor dat ik een aantal dingen niet kan, zoals autorijden, maar ik probeer zo zelfstandig mogelijk te leven." Evie werkt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. Drie jaar geleden kon ze een hele tijd niet werken, als gevolg van een burn-out en een aantal oogoperaties. "Ik zag het eigenlijk even niet meer zitten allemaal", zegt Evie."Ik was mijn levenslust kwijt. Mijn psycholoog raadde me aan om opnieuw wat te gaan schrijven." Ze trok naar Deinze, voor een cursus literaire creatie. "Ik had intussen al een verhaal in gedachten, en tijdens die cursus heb ik dat in een boek gegoten."





Volharding

Drie jaar heeft Evie aan het boek gewerkt. Het proces vergt sowieso veel energie, maar met een zware visuele beperking vraagt het ook extra veel volharding. "Ik ben er best wel fier op, dat ik daarin geslaagd ben. Het duurt allemaal wat langer dan bij iemand met een goed zicht, maar het heeft me nooit gefrustreerd dat het soms wat traag vooruitging. Het boek was voor mij ook wat therapeutisch om opnieuw in de juiste 'flow' te geraken."





Goed doel

Het boek 'Buiten boord' legt de complexiteit van relaties en het onvatbare van verliefdheid bloot. Per verkocht boek , dat Evie volledig in eigen beheer heeft uitgegeven, gaat er 1 euro naar de Brailleliga. "De Brailleliga levert prachtig werk. Ze steunt wetenschappelijk onderzoek, leidt geleide honden op, en helpt slechtziende en blinde mensen met aangepaste materialen en advies. Dankzij hen heb ik bijvoorbeeld een toestel waarmee de letters in een tijdschrift of boek in het groot op mijn televisie komen, zodat ik kan blijven lezen." Ook de Luisterpuntbibliotheek krijgt 1 euro per boek dat verkocht wordt. "Toen ik zo lang thuis was, en opnieuw geopereerd moest worden, heb ik een hele tijd níets meer gezien. Ik kon dus niet meer lezen, en was aangewezen op luisterboeken. Zonder de Luisterpuntbib was ik helemáál verkommerd tijdens die periode dat ik zo slecht in mijn vel zat. Ik heb ook mijn boek zelf ingelezen, zodat lotgenoten op die manier ook van mijn boek kunnen genieten."





Buiten Boord is te koop is in de Standaard Boekhandel in Waregem en Deinze en kost 22 euro.