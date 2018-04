Shop & go-plaatsen verhuizen 26 april 2018

Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) laat enkele shop & go-plaatsen (maximum en gratis 30 minuten parkeren, sensoren gaan na) herschikken. Want uit tellingen blijkt dat sommige plaatsen meer gebruikt worden dan andere. Zo komt er aan het begin van de Stormestraat een extra shop & go. In de Vennestraat verdwijnt er een shop & go, ter hoogte van enkele rijhuizen.





In een nieuw stukje Vennestraat, aan een breed voetpad, komen als compensatie wel twee extra shop & go-plaatsen. Hier en daar brokkelt de groene belijning van de parkeerplaatsen trouwens al af, zoals bij het oprijden van de Zuiderpromenade. De betrokken aannemer zal dat probleem zo snel mogelijk verhelpen. (LPS)