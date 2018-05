Security in bib houdt baldadige tieners in toom 26 mei 2018

02u31 0 Waregem Op woensdagnamiddagen en zaterdagen houdt in de bibliotheek in Waregem een securitymedewerker een oogje in het zeil. Het stadsbestuur heeft die maatregel genomen omdat er een 4-tal tieners, van amper 12, 13 jaar oud, het wat te bont maakten in de bib.

"Het gaat om wat baldadigheden", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).





"Onbeleefd zijn tegen het bibpersoneel, lawaai maken, chips op de grond gooien, enz. Ze hadden hun vaste stek gevonden in de bib, wat ervoor zorgde dat de sfeer in de bibliotheek niet meer was wat die hoort te zijn. Ik ben naar de scholen van de leerlingen getrokken om hen over hun gedrag aan te spreken, en ik denk dat dat wel al wat indruk heeft gemaakt. Voorlopig hebben we dus ook beslist een securitymedewerker in te schakelen op drukke momenten, zijnde de woensdagnamiddag en de zaterdag, om wat 'support' te geven naar ons bibpersoneel toe, tot de rust teruggekeerd is. Na een paar maanden gaan we evalueren of de aanwezigheid van die bibwachter nog verder nodig is."





(JME)