Schouwburg krijgt nieuwe stoelen 09 maart 2018

02u37 0

De schouwburg van cultuurhuis De Schakel in Waregem krijgt nieuwe stoelen.





Eindelijk, want de stoffering van de huidige zitjes scheurt op tal van plaatsen door. Het zitcomfort is niet meer goed. Logisch, want de normale levensduur van zo'n zitjes is twaalf tot vijftien jaar en de stoelen doen al twintig jaar dienst.





Ze worden binnenkort verwijderd om ze te kunnen strippen en opnieuw aan te kleden. Het klapsysteem wordt nagekeken, terwijl de stoelen ook een nieuwe armleuning krijgen om ze een modernere uitstraling te geven. Het tapijt in de schouwburg wordt eveneens vernieuwd.





Het betreft wel een stevige investering. Het vernieuwen van de stoelen en het tapijt kost 190.000 euro. De gemeenteraad keurde goed. (LPS)