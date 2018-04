School krijgt knuffelzone 21 april 2018

02u53 0

De Koekoekstraat in Sint-Eloois-Vijve krijgt onder impuls van schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) een tijdelijke knuffelzone, waar ouders even mogen parkeren met hun wagen om hun kind of kinderen te laten uitstappen. Dat is nodig omdat een bestaande knuffelzone in de Remi Baertlaan aan de vrije basisschool Duizendpluspoot binnenkort een tijd niet meer bereikbaar is. In het kader van de heraanleg van de Posterijstraat starten werken op de strook tussen de Baertlaan en de Schoendalestraat. De school heeft evenwel ook een toegang in de Koekoekstraat. (LPS)