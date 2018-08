Scholen bannen sigaret 11 augustus 2018

De stedelijke basisscholen in Waregem bannen de sigaret. Er is vanaf september een permanent en algemeen rookverbod van kracht in Torenhof en Guido Gezelle in Waregem en in de stedelijke lagere scholen in Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie. Naar een schoolfeest gaan en er een sigaret opsteken, mag niet meer. Meer nog: ook wie naar een activiteit komt die niets met school te maken heeft en zonder kinderen, mag niet roken in en rond de gebouwen. De scholen doen dat vooral om geen peuken meer op de speelplaats te vinden. Ook e-sigaretten en vapers zijn verboden. Roken is verder verboden tijdens uitstapjes buiten de schoolmuren tijdens de schooluren. Wie toch rookt, wordt meteen verzocht om te stoppen of het schooldomein te verlaten. De gemeenteraad keurde het nieuwe stedelijke schoolreglement goed. (LPS)