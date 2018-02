Schoenenzaak verhuist na 58 jaar 22 februari 2018

02u27 0

Schoenen Gladys is na 58 jaar naar de overkant van de Stationsstraat verhuisd, waar de winkel als 'schoenen Levine' heropend is. "Het vroegere pand werd te klein. Zo heb ik nu eindelijk een grotere etalage, waar ik veel meer kan tonen", zegt Wendy Deboeverie (40), die de zaak zeven jaar runt. De naamsverandering naar Levine is bewust. "Om ook een jonger publiek vanaf 25 jaar aan te spreken, want Gladys was in de volksmond vooral gekend als een winkel voor een ouder cliënteel", legt Wendy uit. "De nieuwe naam Levine is afgeleid van Levi, de naam van mijn zoon. We brengen comfort voor vrouwen én mannen in Levine, waarbij een goede prijs-kwaliteitverhouding centraal staat. We hebben schoenenmerken zoals Paul Green, Nero Giardini, Peter Kaiser, Semler, Brunate en Pikolinos en verkopen ook accessoires zoals hoeden, handtassen en een beperkt aanbod kledij. De werken vatten midden december 2017 aan. We waren twee weken dicht om te kunnen verhuizen. Edigne Rommens, die al 43 jaar in de zaak werkt, blijft bij ons", aldus Wendy. Levine is telkens open van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, met uitzondering van maandagvoormiddag en de sluitingsdag op zondag. Info staat op www.schoenenlevine.be of op sociale media. (LPS)