Schadevergoeding voor bomen 12 maart 2018

02u37 0

In de Meersstraat, aan het vroegere duikerslokaal bij het Regenboogstadion, werden goed een jaar geleden enkele essen, een eik en een tamme kastanje illegaal gekapt. Een fout van Industriebouw Willy Naessens, waarbij de aannemer in gebreke werd gesteld door de stad. Gemeenteraadslid Mario Verhellen (sp.a) vroeg tijdens de jongste gemeenteraad naar een stand van zaken. "Het ging om vijf bomen, waarvoor we telkens een vergoeding van 2.200 euro vroegen. Dat maakt dus een totale schadevergoeding van 11.000 euro. Alles werd recent geregeld", stelde schepen van Financiën Rik Soens (CD&V). (LPS)