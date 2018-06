Ruitersweelde breidt winkel uit 19 juni 2018

Ruitersweelde, in 1981 opgericht door Chantal Cousaert en sinds vier jaar in de Holstraat, is vernieuwd. Zoon Francky Defoirdt kocht bij Dedeyne Projects nu ook de eerste verdieping van het pand en richtte het in om het aanbod beter te etaleren en om een nog grotere beleving te hebben. Ruitersweelde omvat nu het gelijkvloers en de eerste verdieping. Uniek is de ligging naast de hippodroom en het zicht op de renbaan. Ruitersweelde verkoopt ruitersportartikelen en geschenkartikelen voor de ruitersport. "Het aanbod van artikelen en merken in de ruitersport groeit", zegt Defoirdt. "De paardenstad van België bloeit als nooit te voor, met dank aan de vele evenementen op de hippodroom en Sport Vlaanderen." (LPS)