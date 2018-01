Rotonde wordt tijdelijk kruispunt 02u54 0

Het verkeer draait vierkant op de kruising van de Roger Vansteenbruggestraat met de Boulezlaan, Baanstknokstraat en Verrieststraat. Er passeert daar nu een omleidingsroute, door werken op de ring rond Waregem (R35).





"De rotonde wordt nu tijdelijk als kruispunt gebruikt. Het verkeer op de omleidingsroute via de Boulezlaan en Vansteenbruggestraat krijgt er altijd voorrang. De voorrangen zijn zo gekozen om de snelheid beperkt te houden. Verkeer dat de voorrangsroute niet volgt, dient de richtingsaanwijzers te gebruiken om links of rechts af te slaan. Het kruispunt wordt terug een rotonde eens de wegenwerken in de Noorderlaan af zijn", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) (LPS)