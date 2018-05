Rotonde tussen Expo en stadion? 11 mei 2018

De gemeenteraad van Waregem stelt studiebureau Sweco aan om de haalbaarheid van een soort kluifrotonde tussen Expo en het Regenboogstadion te onderzoeken. "De rotonde kan tegen ten vroegste eind 2019 in de plaats komen van het ongevalgevoelige kruispunt van de Zuiderlaan met de Meersstraat", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "In de spits is er druk verkeer uit de Meersstraat. Op een rotonde moet je enkel rekening houden met verkeer dat uit de richting van de Verbindingsweg komt en rijd je altijd rechts weg. De rotonde maakt ook de aanleg van een veilige en brede oversteek voor voetgangers tussen de parking aan Expo en het stadscentrum mogelijk. En wat doorgaand verkeer betreft zullen we vooral de as Expresweg, Verbindingsweg, Zuiderlaan en Oosterlaan promoten", aldus Chanterie. De komst van de rotonde is ook gelinkt aan bouwprojecten aan het stadion de komende jaren, zoals nieuwe flatgebouwen en een nieuw hotel. Hierdoor zal het er drukker worden. (LPS)