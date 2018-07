Roemeense inbrekers riskeren zware celstraffen 05 juli 2018

02u38 0 Waregem Een groep van acht Roemeense inbrekers riskeert zware celstraffen voor tientallen inbraken in 2017. De bende viseerde vooral krantenwinkels, maar brak ook binnen in woningen.

Hun uitvalsbasis lag in Jette, waar de groep een garagebox huurde. Maar de mannen pleegden inbraken over heel Vlaanderen, onder meer bij een handelaar van tweedehandswagens in Waregem. "In mijn ogen hebben ze een veertigtal feiten gepleegd", sprak de openbare aanklager gisteren tijdens het proces in Gent.





"De schade is bijzonder groot. Het gaat om vele duizenden euro's. De diefstallen moeten een klap geweest zijn in het gezicht van de slachtoffers. Gaan zij ooit een cent terugzien?" De beklaagden behoren tot een organisatie in Roemenië zelf, die volgens het parket telkens nieuwe dieven naar België stuurde. "Het is juist dat de economische situatie in Roemenië geen Disneyland is", zei de procureur daarover, "maar België is natuurlijk ook geen Eldorado." Enkele beklaagden staan bekend in het buitenland om gelijkaardige feiten. Ze riskeren tot zes jaar effectief.





(OSG)