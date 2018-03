Roemeen (23) riskeert drie maanden cel voor slaan treinconducteur 07 maart 2018

Een 23-jarige jongeman van Roemeense afkomst riskeert een gevangenisstraf van drie maanden nadat hij een treinconducteur op 15 januari dit jaar slagen toebracht. De jongeman zat op de trein van Welkenraedt naar Kortrijk. Toen de conducteur hem om zijn vervoersbewijs vroeg, bleek hij dat niet te hebben. Ionut B. had ook geen geld om op de trein een ticket te kopen. Daarna ontstond een discussie, maar die liep al snel uit de hand. De conducteur beval hem om in Waregem af te stappen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De jonge Roemeen spuugde en sloeg naar de conducteur. Eens van de trein nam hij ook keien vanop de sporen om die in de richting van de conducteur en zijn collega te gooien. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 208 euro. Vonnis op 14 maart. (AHK)