Rik Soens is stemmenkampioen 5.526 stemmen in eigen stad met provincieraadsverkiezingen Peter Lanssens

05 december 2018

17u34 1 Waregem Politiek beest Rik Soens (CD&V) is, als je de scores van politici in eigen stad of gemeente bekijkt, stemmenkampioen van de voorbije provincieraadsverkiezingen.

Dat laat de eerste schepen van Waregem vandaag zelf weten. Soens scoort over alle partijen heen numeriek in eigen stad het beste in West-Vlaanderen en ook in Oost-Vlaanderen en Limburg. “Enkel in Antwerpen, Mechelen en Leuven zijn er nationale kleppers die beter scoren”, zegt Soens. We geven de top tien van West- en Oost-Vlaanderen en Limburg mee. Rik Soens (CD&V) behaalde 5.526 stemmen. Na hem volgen Tania De Jonge (Open Vld) uit Ninove met 5.388 stemmen, Jean de Bethune (CD&V) uit Kortrijk met 5.297 stemmen, Ludwig Vandehove (sp.a) uit Sint-Truiden met 5.281 stemmen, Hilde Decleer (CD&V) uit Brugge met 5.275 stemmen, Jo Vandeurzen (CD&V) uit Genk met 5.218 stemmen, John Crombez (sp.a) uit Oostende met 5.142 stemmen, Elisabeth Dooms (Groen) uit Gent met 4.733 stemmen, Steve Herman (Vlaams Belang) uit Aalst met 4.189 stemmen en Luc Vannieuwenhuyse (CD&V) uit Tielt met 4.087 stemmen. “Het is een prachtige prestatie en een erkenning, dat ik zo goed scoor in Waregem. Met dank aan een goeie campagne van de hele groep van CD&V in Waregem”, besluit Soens, die in deelgemeente Beveren-Leie woont.