Reuzentouwen palmen Zuiderpromenade in Peter Lanssens

25 februari 2019

08u04 0 Waregem Twee dikke touwen van elk 12 meter lang sieren binnenkort de Zuiderpromenade. Het gaat over het kunstwerp Rope, vorige zomer al te zien op Theater aan Zee in Oostende. Het disproportioneel vergroot touw heeft als doel onder meer mensen samenbrengen, wat welkom is op de vaak verlaten Zuiderpromenade.

Rope is een werk van voormalig Leuvens stadskunstenaar Ief Spincemaille. De twee dikke touwen naar Waregem halen kost de stad 14.250 euro. “Het is de bedoeling om de touwen ook te verplaatsen”, zegt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V). “Zo kunnen ze in de zomer ook op centrale plaatsen, bijvoorbeeld in de deelgemeenten of aan het Jeugdcentrum, liggen. En in de winter kunnen we de touwen ergens binnen laten leggen, zoals in het stadhuis, de bib of CC De Schakel. Er wordt een kleine verankering voorzien om diefstal te voorkomen.” De belevenissen van Rope worden samengevat in een blog. Die verhalen worden telkens naar gebruikers en volgers van Rope gestuurd. Rope werd deels door gedetineerden van de gevangenis Leuven Centraal gerealiseerd en kreeg al de Henry Van De Velde prijs in de categorie ‘community’. Info: www.ropeblog.net.