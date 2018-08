Restaurant wordt shishabar 10 augustus 2018

02u27 0

In het pand in de Keukeldam in het centrum van Waregem waar vroeger restaurant Tafel 12 en in een nog verder verleden restaurant Cocorico zat, is sinds kort een shishabar geopend. Geen Belgische keuken meer in de Keukeldam 12 dus, maar wel een loungebar met een variatie van waterpijpen. Je ziet dergelijke shishabars in steeds meer steden en gemeenten opduiken. Het is de eerste shishabar in Waregem. (PHM/LPS)