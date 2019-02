Renson voor de vijfde keer snelste groeier in West-Vlaanderen Peter Lanssens

21 februari 2019

08u17 0 Waregem Renson Sunprotection-Screens krijgt als snelste groeier in de categorie grote ondernemingen de titel ‘Trends Gazelle Ambassadeur West-Vlaanderen’. Sunprotection-Screens won in 2015 al in de categorie middelgrote ondernemingen, terwijl ook de tak Ventilation het in 2008, 2009 en 2010 tot Trends Gazelle schopte. Het is dus de vijfde winst voor Renson in Waregem.

Het toont aan hoe hard de 110-jarige trendsetter in ventilatie, zonwering en ‘outdoor living’ groeit. “Omdat we blijven innoveren”, zegt CEO Paul Renson. “We hebben aandacht voor onderzoek en ontwikkeling. Zo hebben we als pionier in windvaste doekzonwering een streepje voor. We denken mee met onze klanten naar oplossingen om oververhitting binnenshuis tegen te gaan, met oog voor design en energiezuinigheid”, aldus Renson. “De warmte die binnen zit, kan niet meer naar buiten door de combinatie van compacte en beter geïsoleerde huizen en steeds grotere raampartijen”, zegt manager Bram De Bruyne. “Onze dynamische fixscreen buitendoekzonwering voorkomt dat serre-effect en zorgt er samen met intensieve ventilatie via nachtkoelingsroosters voor dat de binnentemperaturen ook op warme dagen draaglijk blijven. Onze ‘Renson Concept Woning’ in Waregem toont aan hoe je een moderne eengezinswoning ook zonder energieverslindende airco koel kan houden in de zomer.”

Nieuwbouw in Deinze

Renson Sunprotection-Screens dankt de groeicijfers vooral aan de wereldwijde opmars van ‘outdoor living’. “Wat begon met terrasoverkappingen, is naar een totaal outdoor concept met ook carports en gevel- en tuinelementen geëvolueerd”, zegt manager Dieter Heyman. We rollen het met toonaangevende merken in de sector verder uit in ons nieuw ‘outdoor experience center’ in bedrijventerrein Prijkels in Deinze.” Renson investeert er 75 miljoen euro, met ook een fabriek, kantoorgebouwen en een onderzoeks- en trainingscentrum. Het nieuwe complex wordt 55.000 m² groot en is in de tweede helft van 2020 operationeel. Er gaan daar binnen vijf jaar 250 medewerkers aan de slag. De Renson-groep telt nu 1.100 medewerkers. Er zijn nog vacatures in te vullen. “We zoeken steeds extra medewerkers, want het zijn onze mensen die het verschil maken”, besluit een fiere Paul Renson.