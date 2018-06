Regenboogstadion verwelkomt Bistro Berto STERRENCHEF EN ESSEVEE-FAN DAVID BERTOLOZZI MAAKT DROOM WAAR PETER LANSSENS

16 juni 2018

02u41 0 Waregem David Bertolozzi opent uiterlijk eind augustus Bistro Berto in het Regenboogstadion. De chef-kok van sterrenrestaurant Berto maakt zo een droom waar, want hij is al jaren fan van SV Zulte-Waregem en vindt de locatie top.

Bistro Berto komt in het Regenboogstadion op de eerste verdieping van Zuidercorner. Dat is de nieuwe hoektribune aan de Zuiderlaan. In Bistro Berto zullen maximum honderd personen kunnen tafelen, terrassen met zicht op het veld enerzijds en zicht op de Zuiderlaan anderzijds inbegrepen. David Bertolozzi (40) en zijn echtgenote An Kint (43) huren de ruimte. Voor alle duidelijkheid: Bistro Berto wordt geen verlengstuk van sterrenrestaurant Berto. "Bistro Berto wordt laagdrempeliger, toegankelijk voor iedereen", vertelt het koppel. "Bistro Berto beperkt zich niet tot het tafelen tijdens thuiswedstrijden en het verzorgen van de catering in de skyboxen. We gaan er elke middag een lunch aanbieden voor zakenmensen die snel, lekker én betaalbaar willen eten. En we gaan elke avond open zijn als bistro en loungebar met tapas. De voetbalwereld is een unieke wereld. De locatie is dan ook fantastisch, er hangt een bijzondere sfeer. We hopen hier een breed publiek over de vloer te krijgen. De ruimte waar Bistro Berto komt, straalt klasse uit, het wordt erg gezellig. We zoeken wel nog zo'n tien personeelsleden voor in de keuken, de zaal en ook de bar."





Culinaire verwennerijen

Het is voor David Bertolozzi, die tot zijn 18 jaar bij Oudergem voetbalde, een droom die uitkomt. "Berto steunt ons al lang, hij is al jaren supporter van SV Zulte Waregem", zegt commercieel manager Tyas Kastelijn. "We wisten al een hele tijd dat hij het graag wou doen. We hebben hier allemaal een heel goed gevoel bij, nu er een akkoord is", aldus Tyas Kastelijn.





'Berto' blijft

De sterrenzaak 'Berto' in de Holstraat blijft. Het restaurant is er ondertussen al aan zijn dertiende jaar toe. Wie verlekkerd is op een gastronomisch menu met culinaire verwennerijen, hoeft dus zeker niet te wanhopen. "We gaan in de Holstraat wel het aantal dagen verminderen, details volgen later", verduidelijkt David Bertolozzi. "Want de wereld van gastronomie is in volle verandering. Mensen leven anders nu. De nieuwe uitdaging met Bistro Berto komt hierdoor op een perfect moment. We gaan ook even dicht in de Holstraat. Dat zal met uitzondering van Waregem Koerse van 1 augustus tot midden september zijn, om Bistro Berto in het Regenboogstadion te kunnen voorbereiden. Sous-chef Matthias Van Oost zal de keuken in Bistro Berto leiden, samen met mij. Ik ben mijn sous-chef heel dankbaar. Zonder hem zou het nooit gelukt zijn. Ikzelf blijf aan het roer staan van de keuken in ons restaurant in de Holstraat."