Ramp met obus herdacht PRECIES HONDERD JAAR GELEDEN 16 DODEN BIJ ONTPLOFFING JOYCE MESDAG

28 maart 2018

02u39 0 Waregem De leerlingen van de Vrije Basisschool in Nieuwenhove hebben de grootste ramp die het dorp ooit getroffen heeft herdacht. Het was gisteren honderd jaar geleden dat bij een ontploffing van een obus 15 kinderen en één volwassene om het leven kwamen.

Op 26 maart 1918 vond de 11-jarige Adolf Vandeputte een niet-ontplofte obus in Nieuwenhove. Hij wilde zijn spectaculaire vondst graag aan zijn schoolvriendjes tonen en verborg het springtuig aan de brug over de Gaverbeek , in de Nieuwenhovestraat.





De dag erna, na schooltijd, verzamelde een groepje kinderen zich rond de obus. De 23-jarige Georges Loosveldt kwam toevallig voorbij. Hij riep de kinderen toe dat de bom gevaarlijk was, en ze de obus beter zouden weggooien. Eén van de jongens nam die raad letterlijk. De obus raakte de arduinen boord van de brug en ontplofte. Vijftien kinderen kwamen om het leven, allemaal tussen 6 en 13 jaar oud, en ook Georges liet het leven.





Enorme impact

Het stadsbestuur en VBS Nieuwenhove sloegen de handen in elkaar om de grootste ramp die Nieuwenhove ooit heeft gekend, gisteren te herdenken. "Nieuwenhove was toen in die tijd nóg kleiner", zegt Jo Bultheel, directeur van VBS Nieuwenhove. "In één klap zijn 16 families een geliefde zoon, dochter, broer of zus verloren. Het voorval moet een enorm impact gehad hebben op het dorp. Daarom vinden we het ook belangrijk dat we daar met onze school bij stilstaan." Ook schepen Pietro Iacopucci was van de partij op de herdenking. "Om deze gebeurtenis niet te vergeten, hebben we een permanent herdenkingsmonument geplaatst vlakbij de plaats waar het noodlot toesloeg", zegt schepen Pietro Iacopucci.





Witte steen

Familieleden van de slachtoffers trokken samen met de kinderen van de school naar het monument voor een korte plechtigheid.





De namen van de slachtoffers werden voorgelezen, en voor elk van hen werd een witte steen bij het monument gelegd. "We hebben in de klas geleerd over wat er gebeurd is", vertellen leerlingen Fiona Verstraete, Lize Verstaen en Tanguy Creteur van de Vrije Basisschool. "Het moet heel erg geweest zijn voor die mensen toen, dus vinden we het wel goed dat er nu nog eens extra aan gedacht wordt."





Ward Vermoere uit Waregem is geen familie van een slachtoffer, maar voelt zich wel betrokken. Zijn nonkel Bertrand Opsomer ontkwam namelijk aan de ramp. "De dag van de ontploffing had hij straf gekregen, en hij moest nablijven op school. Het is zijn redding geweest", vertelt de man.





"Mijn grootmoeder heeft haar twee broers verloren bij deze ramp", zegt Inge Vandevelde. "Emiel en Adolf Callens. Ze heeft er mij zelf nooit over verteld, ik heb het ontdekt toen ik mijn stamboom samenstelde. Ik ben zelf mijn zus verloren in een verkeersongeval en kan me dus wel voorstellen wat ze heeft moeten doormaken 100 jaar geleden. Dit zijn óók oorlogsslachtoffers. Ze zijn niet gestorven in de oorlog zelf, maar wel dóór de oorlog."