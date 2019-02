Quiz steunt Pamperbank en Kom op tegen Kanker Peter Lanssens

Lumen, een groepje medewerkers van het Welzijnshuis, houdt op vrijdag 1 maart een quiz voor twee goeie doelen. De opbrengst gaat naar de Pamperbank. Dat initiatief verzamelt luieroverschotten in pamperboxen en verdeelt ze aan kwetsbare gezinnen. Ook de 1.00(0) kilometer van Kom op tegen Kanker, waar enkele medewerkers van het Welzijnshuis aan deelnemen, krijgt steun. Algemene kennis, af en toe met een knipoog, staat centraal in de quiz. Het niveau is voor iedereen toegankelijk. Alle deelnemers maken kans op een prijsje. Plaats van afspraak om 19 uur is OC Nieuwenhove in de Kerkhofstraat. Inschrijven per ploeg van maximum vier spelers, het kost 20 euro per ploeg, kan door te mailen naar laurence.vanleuvenhaege@welzijn.waregem.be.