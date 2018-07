Provincie vergunt paardenkliniek niet 18 juli 2018

De provincie geeft net zoals de stad Waregem geen bouwvergunning voor een omstreden paardenkliniek met fokkerij in de Gentse Heerweg, waar al sinds 2009 een poortgebouw staat. Volgens het provinciebestuur past het project niet in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het is te groot en het komt te dicht bij de weg. Afwachten of de investeerder - veearts Pascal Derde uit Laarne is ontgoocheld - later een nieuwe bouwaanvraag indient, waarbij de paardenkliniek dieper op het stuk grond komt. Er was eerst sprake van een paardenkliniek van 20 op 15 meter rechts van het poortgebouw en van een overdekte rijpiste met achteraan stallen voor twintig paarden, goed voor oppervlakte van 65 op 35 meter, links van het poortgebouw. Derde heeft ervaring. Zo ontwierp hij eerder al paardenklinieken voor de koninklijke familie in Saoedi-Arabië en de emir in Qatar. (LPS)