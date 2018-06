Provincie keurt Blauwpoort goed 22 juni 2018

De provincieraad zet ondanks 71 bezwaarschriften het licht op groen voor Blauwpoort.





De industriezone van ruim 41 hectare, goed voor zo'n 20 bedrijven, is op de hoek van de E17 en N382 gepland. Een groenscherm tot 75 meter breed moet de woon- en leefkwaliteit van de Kleithoek- en Bieststraat verzekeren. Ook belangrijk: Blauwpoort mag er enkel komen na de heraanleg van het op- en afrittencomplex E17-N382.





Dat is ten vroegste in 2020 voorzien. Toch stappen buurtbewoners naar de Raad van State. Dat deden ze eerder ook al. (LPS)