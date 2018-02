Protest tegen paardenkliniek VEEARTS REAGEERT OP BEZORGDHEDEN VAN BUURTBEWONERS PETER LANSSENS

20 februari 2018

02u39 0 Waregem Omwonenden vrezen dat een paardenkliniek met fokkerij aan de rand van Waregem er het open landschap zal vernietigen. Volgens investeerder en veearts Pascal Derde uit Laarne bij Gent wordt het net met veel groen gecombineerd. "En ik bied een waardevolle geneeskundige dienst aan, het wordt een verrijking voor Waregem."

Er staat als 'voorbode' al jaren een poortgebouw in de Gentse Heerweg. De werken liggen sinds midden 2009 stil omdat Derde eerst jaren voor de emir in Qatar werkte en in Waregem zelf de inplanting van een van de gebouwen liet herbekijken. Er is nu een nieuwe bouwaanvraag. "De paardenkliniek van 20 op 15 meter komt rechts van het poortgebouw. Links komt een overdekte rijpiste met achteraan stallen voor twintig paarden, samen goed voor een oppervlakte van 65 op 35 meter", stelt Derde. Volgens omwonende Sabine Vandeputte betreft het lelijke blinde muren, samen 130 meter lang en 10 meter hoog. "Onjuist, de gevels krijgen mooie planten als aankleding", reageert Derde. "En de gebouwen krijgen een kroonlijsthoogte van 4,5 meter. De schaduwlijn gaat niet verder dan de straat. Ik respecteer het open landschap en bouw het terrein van 5,8 hectare niet vol. Ik verbeter net de natuur. Zo zijn er al 250 laanbomen, boomgaarden met 120 fruitbomen en hagen van 600 meter. Weides krijgen speciale grasmengsels."





Niet megalomaan

Het wordt volgens Derde geen industrieel complex. "Alles is doorgenomen met de diensten Stedenbouw en Landbouw, het hoort thuis in waardevol agrarisch gebied", zegt hij. "Dat er overlast door zwaar verkeer zou zijn, is niet correct. Het gaat over nog geen vrachtwagen per dag. Dat er wateroverlast dreigt, is ook onjuist. De watertoets is in orde. Zo voorzie ik onder meer een riolering aan de straatkant en achteraan twee grote vijvers. Geurhinder en lawaaioverlast zijn uitgesloten, laat staan dat er een toename van fijn stof zou zijn. Ik heb de nodige professionele ervaring. Zo ontwierp ik al paardenklinieken voor de koninklijke familie in Saoedi-Arabië en de emir in Qatar. Het project in Waregem is niet megalomaan. Je hebt nu eenmaal ruimte nodig om een paard te opereren. Een exacte timing voor het gefaseerde project volgt." Zo is het achteraan het terrein ook de bedoeling om een hoeve voor een woongelegenheid, burelen en lokalen voor onder meer kunstmatige inseminatie te laten wijken.





Bezwaren

Derde vindt het niet aanstootgevend, maar de buurt gaat niet akkoord.





"Hopelijk heeft het stadsbestuur wel respect voor de waarde van groen en de leefbaarheid voor inwoners", zegt Sabine Vandeputte. "Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege benadrukt in haar nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat er géén nieuwe open ruimte mag aangesneden worden. Het is ondenkbaar dat Waregem hier tegenin zou gaan. Het zou een beschamend voorbeeld zijn van hoe het niet moet. De Waregemse paardenwereld wacht hier niet op. Het is een droom van een individu, die elders gerealiseerd moet worden, op een groter terrein, ver weg van gezinnen", aldus Vandeputte. De bouwaanvraag wordt een van de komende weken behandeld door het stadsbestuur. "Ik ken het aantal bezwaren momenteel nog niet en weet nog niet wat het advies is van het Vlaams departement Landbouw", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Chanterie (CD&V). "We bekijken, zoals altijd gebeurt, de bezorgdheden van de omwonenden. Het lijkt alsof het al goedgekeurd is, maar dat is niet zo."