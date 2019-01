Protest of niet: hervorming scholengroep Sint-Paulus gaat verder: “Geen losse flodder” Nieuw logo maandagavond in stadhuis voorgesteld Peter Lanssens

29 januari 2019

16u39 0 Waregem De hervorming van scholengroep Sint-Paulus wordt niet ‘on hold’ gezet na de protestactie van Hemelvaart maandagochtend. Diezelfde dag nog, ’s avonds, werd het nieuw logo voorgesteld. “Deze hervorming is geen losse flodder, is niet gebaseerd op gevoelens en heeft niet als doel een campus (Hemelvaart, red.) te treffen”, speechte coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie.

Met een ‘warm hart, frisse kijk en open geest’, zo werd het nieuw logo van de scholengroep in de raadzaal van het stadhuis in Waregem voorgesteld, onder ruime belangstelling. De kritiek in het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut, waar een gebrek aan inspraak over beslissingen zoals de verhuis van alle richtingen met Latijn en Grieks in (tweede en derde graad) vanaf 2021-2022 naar het Heilig-Hartcollege wordt gehekeld, zinderde er na. Eén ding staat vast: de hervorming van de scholengroep Sint-Paulus komt er. “We gaan voor een warme groep”, nam algemeen directeur Hilde Van Der Donckt het woord. “Het klinkt misschien wat bizar nu omdat de sfeer een beetje oververhit is. Het wordt geen ‘walk in the park’, zo bleek deze week. We gaan open communiceren, voor iedere leerling. Want onze leerlingen zijn de mondige burgers van vandaag en de toekomst. Sint-Paulus wil de geesten van jonge mensen ‘triggeren’”, aldus Hilde Van Der Donckt. Coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie sloeg eerst door te stellen dat er aan de media “halve waarheden en hele leugens worden verteld”. Maar zalfde ook: “Er zijn strubbelingen en het stormt, maar we schrijven aan een mooi verhaal dat een mooie toekomst voor de scholengroep verzekert, in plaats van enkel elk op zijn campus verder te doen. We gaan voor een innoverend, dynamisch en bevlogen project, dat de tijd zal trotseren en waarin ook gekozen wordt voor stabiliteit voor de personeelsleden.”

Strategische planning bijsturen

Concreet: de eerste graad wordt vanaf 1 september 2019 breder dan nu met de uitbouw van het studiedomein Maatschappij en Welzijn in Hemelvaart, een bredere A-stroom met ASO-doorstromingsrichtingen in Sint-Vincenius in Anzegem en de uitbouw van de B-stroom in Sint-Jan Berchmans in Avelgem. Ook de speerpunten van de uitrol van de modernisering in de tweede en derde graad liggen al vast met een uitgebreider aanbod in Waregem, Anzegem en Avelgem, meer complementariteit tussen de scholen en een beperking van de verschuiving van leerlingen en personeel tussen de campussen. Wat de concrete invulling van de tweede en derde graad betreft, wordt een ‘doorgedreven en transparante communicatie’ beloofd. Zo vinden leerkrachten van Hemelvaart de plannen met Bedrijfswetenschappen, binnen enkele jaren mogelijk vanaf de tweede graad in het College en pas vanaf de derde graad in Hemelvaart, absurd. “Die curriculumdossiers liggen nog niet vast”, benadrukt Noreillie. We sturen de strategische planning bij, indien nodig. En volgen alles, zoals de evolutie op het vlak van leerlingenstromen, op. We plegen overleg via de officiële kanalen: de begeleidingscommissie, het overkoepelend onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG, red.) en de betrokken schoolraden.”

Infomeeting

Voor de leerlingen die nu al school lopen in de groep Sint-Paulus verandert het studieaanbod niet. Zij kunnen hun traject voortzetten zoals voorzien. Er is een infomoment voor ouders van kandidaat-leerlingen voor het eerste secundair, op woensdag 3 april om 19.30 uur in CC De Schakel. Info staat op www.sgsintpaulus.eu. De groep – met 6.200 leerlingen en bijna 1.000 personeelsleden – omvat College, Hemelvaart en VTI in Waregem: Sint-Vincentius in Anzegem en Sint-Jan Berchmans in Avelgem. Vibso, op de campus VTI, vult aan met een aanbod voor buitengewoon secundair onderwijs. Aleydis, met HBO5 verpleegkunde voor 18-plussers, maakt ook deel uit van Sint-Paulus.