Projectontwikkelaar ION steunt strijd tegen mucoviscidose 26 juli 2018

Projectontwikkelaar ION deed in het kader van de Dodentocht een actie voor de vzw Voor Kinderen. Die vzw zet zich in voor onderzoek rond mucoviscidose. Dat is een aangeboren en erfelijke ziekte die abnormaal taaie slijmen geeft. Er werd liefst 4.000 euro opgehaald. ION verdubbelde dat bedrag naar 8.000 euro. De cheque werd op onlangs overhandigd in de kantoren van de projectontwikkelaar in de Bekaertlaan in Waregem.





(LPS)