Prijskamp voor rasschapen 11 augustus 2018

Op de terreinen aan ontmoetingscentrum 't Klokhuis en de Kernelle in de Kerkdreef in Beveren-Leie vindt morgen van 9.30 tot 17 uur de 54ste Interprovinciale Prijskamp Memorial Georges Meerschman plaats. Een internationale jury keurt er rasschapen op het opmerkelijke evenement. Er zijn zo'n zestig kwekers uit Vlaanderen en Wallonië ingeschreven voor de prijskamp. De zeven rassen die aan bod komen zijn de Texel, Hampshire, Bleu du Maine, Suffolk, Franse Texel, Blauwe Texel en Rouge de L'Ouest. De prijskamp voor stamboekschapen is de belangrijkste van ons land. Bezoekers volgen alles van nabij. Er is ook muziek. De keurders die de jury vormen, komen uit Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België. Er worden ook vier rassen voorgesteld die nog nooit eerder aan bod kwamen: Lleyn uit Wales, Dassenkoppen, Charmoise en de Engelse Texelaar. De jury beoordeelt op grootte, houding, stand van de poten, tanden, wolkwaliteit en kop. (LPS)