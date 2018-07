Priester Hendrik Deceuninck overleden 28 juli 2018

Voormalig Kachtems pastoor Hendrik Deceuninck is op 24 juli in Waregem overleden. Hij was 77. Deceuninck was een geboren Izegemnaar en legde in 1960 zijn eerste geloften af. Op 17 februari 1967 werd hij tot priester gewijd. Hij was predikant, onderpastoor in Anzegem en Avelgem en priester in Kachtem, Harelbeke en Stasegem. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op 31 juli om 10.30 uur in de Waregemse Sint-Amanduskerk. (CDR)